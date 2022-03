Τι είναι τα «καμικάζι» drones που στέλνει ο Μπάιντεν στην Ουκρανία;

Από το βήμα ομιλίας του την περασμένη Τετάρτη, 16 Μαρτίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε γνωστό πως οι ΗΠΑ πρόκειται να ενισχύσουν την εμπόλεμη Ουκρανία με ένα νέο πακέτο «πρωτοφανούς» όχι μόνο οικονομικής αλλά και στρατιωτικής-αμυντικής βοήθειας.

Ο Αμερικανός ηγέτης μπορεί να μην ανταποκρίθηκε στο αίτημα περί επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία που είχε εκφράσει λίγες ώρες νωρίτερα την ίδια ημέρα, κατά την ομιλία του ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο αναφέρθηκε σε κάτι στο οποίο δεν είχε αναφερθεί ξανά στο παρελθόν.

Ενώ έδινε πληροφορίες για το νέο πακέτο της στρατιωτικής βοήθειας που πρόκειται να στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία, ο Τζο Μπάιντεν υπογράμμισε ότι σε αυτό θα περιλαμβάνονται και drones, με τους αναλυτές από την πλευρά τους να διερωτώνται εάν τα μη επανδρωμένα αυτά αεροσκάφη θα είναι οπλισμένα ή όχι.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη στείλει στην Ουκρανία αντιαρματικά (Javelin) και αντιαεροπορικά συστήματα (Stinger), πλην όμως όχι μαχητικά αεροσκάφη, ενώ παράλληλα έχουν απορρίψει και τα ουκρανικά αιτήματα περί επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων (no-fly zone) πάνω από την εμπόλεμη χώρα με το σκεπτικό ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια άμεση σύγκρουση Αμερικανών – Ρώσων και σε έναν Γ Παγκόσμιο.

Όπως υποστηρίζει τώρα σε δημοσίευμά της η Washington Post, τα drones που πρόκειται να στείλουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία θα είναι τύπου Switchblade 300 και/ή Switchblade 600.

Πρόκειται για μικρά σε μέγεθος αεροσκάφη, προϊόν της εταιρείας AeroVironment, τα οποία μπορεί να είναι δύο ειδών.

Τα πιο μικρά (Switchblade 300) έχουν μήκος περίπου 60 πόντους και βάρος περίπου δυόμισι κιλά. Εκτοξεύονται μέσα από σωλήνα (tube) και ανοίγουν τα φτερά τους αφού εκτοξευθούν. Μπορούν να μείνουν στον αέρα για μάξιμουμ ένα 15λεπτο και να πετάξουν σε απόσταση έως δέκα χιλιομέτρων. Επειδή είναι μικρά σε μέγεθος, μπορεί να τα κουβαλά κανείς εύκολα, ακόμη και στην τσάντα του.

