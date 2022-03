Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ευχαριστεί τους Μίλα Κούνις και Άστον Κούτσερ για την οικονομική υποστήριξη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Μίλα Κούνις και τον σύζυγό της Άστον Κούτσερ για την προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους πολίτες της Ουκρανίας, εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία.

Η Κούνις, με καταγωγή από την Ουκρανία που μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν παιδί και ο Κούτσερ δημιούργησαν μια καμπάνια στην πλατφόρμα GoFundMe η οποία μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει σχεδόν 35 εκατομμύρια δολάρια για προσφυγικές και ανθρωπιστικές προσπάθειες. Το ζευγάρι επίσης υποσχέθηκε να δωρίσει 3 εκατομμύρια δολάρια από τα δικά του χρήματα.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Κούνις και Κούτσερ την Κυριακή, γράφοντας στο Twitter ότι ήταν «από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν σε αυτή τη θλίψη. Έχουν ήδη συγκεντρώσει 35 εκατ. δολάρια και τα στέλνουν στα flexport και Airbnb για να βοηθήσουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Ευγνώμονες για την υποστήριξή τους, εμπνέουν τον κόσμο. #StandWithUkraine».

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu

