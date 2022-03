Ηχηρό «όχι» στο Ρωσικό τελεσίγραφο για παράδοση της Μαριούπολης έδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία δεν θα παραδώσει ποτέ το Κίεβο, τη Μαριούπολη ή το Χάρκοβο στη Ρωσία», είπε και τόνισε: «Η Ουκρανία δεν μπορεί να εκπληρώσει τα ρωσικά τελεσίγραφα».

Σε ομιλία του μέσω βίντεο, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας μοιράζεται τον ήχο από μια σειρήνα για να τονίσει τη δεινή κατάσταση του λαού του καθώς η εισβολή της Ρωσίας πλησιάζει έναν μήνα.

In a video address, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy shares noise from an air raid siren to highlight the plight of his people as Russia’s invasion nears a month.

Live updates: https://t.co/uCZSrduVM3 pic.twitter.com/yV5FiNpOtn

— The Associated Press (@AP) March 21, 2022