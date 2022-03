Ιταλία: Μυστήριο με γιοτ 700 εκατομμυρίων που φέρεται να ανήκει στον Πούτιν

Πέπλο μυστηρίου απλώνεται πάνω από την υπερπολυτελή θαλαμηγό μήκους 140 μέτρων, που είναι αγκυροβολημένη δίπλα σε μικρά σκάφη στο ναυπηγείο στη Marina di Carrara, μια πόλη στις ακτές της Τοσκάνης της Ιταλίας. Όλοι αναρωτιούνται για την ταυτότητα του βαθύπλουτου ιδιοκτήτη με τις φήμες ότι ανήκει σε Ρώσο ολιγάρχη να έχουν φουντώσει.

«Είναι το μεγαλύτερο γιοτ που έχω δει ποτέ εδώ», λέει στην Guardian η Σούζι Ντιμιτρόβα, η οποία έχει σκάφος στην ίδια μαρίνα. «Υπάρχουν άνθρωποι που το καθαρίζουν όλη την ώρα. Η τελευταία φορά που το είδα να φεύγει ήταν πέρυσι. Όλοι αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης», συμπληρώνει.

Το Scheherazade, όπως είναι το όνομά του, βρίσκεται υπό έρευνα από τις ιταλικές αρχές για πιθανούς δεσμούς με Ρώσους στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Ακτιβιστές που συνεργάζονται με τον φυλακισμένο Ρώσο ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι το γιοτ ανήκει στον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η ερευνήτρια δημοσιογράφος Maria Pevchikh και ο ακτιβιστής κατά της διαφθοράς Georgy Alburov, αποκάλυψαν ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι Ρώσοι πλην του καπετάνιου.

Ισχυρίστηκαν δε ότι κάποια από τα μέλη του πληρώματος είναι στην πραγματικότητα στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας της Ρωσίας (FSO), μια υπηρεσία που διαχειρίζεται την ασφάλεια υψηλόβαθμων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν.

Οι ακτιβιστές, οι οποίοι προέτρεψαν τις ιταλικές αρχές να κατασχέσουν το γιοτ, είπαν ότι παραπάνω πληροφορίες αποδεικνύουν ότι ανήκει στον Πούτιν. «Είναι Ρώσοι κρατικοί υπάλληλοι, στρατιωτικό προσωπικό και ταξιδεύει τακτικά στην Ιταλία για να δουλέχει στο μυστηριώδες γιοτ», έγραψε με νόημα η Pevchikh σε ανάρτησή του στο Twitter. Δημοσίευσε σε άλλη ανάρτηση και φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν το εσωτερικό του γιοτ.

It’s been 30 hours since our investigation and the Sun has already published the photographs from inside of Putin’s Scheherezade. https://t.co/K0ASLgNURP https://t.co/nKcLcqHsPa pic.twitter.com/P7n2gksRJO

— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 22, 2022