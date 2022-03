Πόλεμος στην Ουκρανία: Στην Τουρκία εθεάθη ο στενός σύμβουλος του Πούτιν που έφυγε από τη Ρωσία

Ο Ανατόλι Τσουμπάις, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στη Ρωσία κατά τη μετα-σοβιετική περίοδο, παραιτήθηκε από τη θέση του ως ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου σε διεθνείς οργανισμούς και έφυγε από τη χώρα, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters. Ο Τσουμπάις είναι ο πιο υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχους που παραιτήθηκε από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σε φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από δημοσιογράφο των Financial Times, φαίνεται ο Τσουμπάις να κάνει ανάληψη από ATM στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Kommersant.

Kommersant claims Anatoly Chubais is in Istanbul, as seen here getting cash out an ATM pic.twitter.com/EXEgV4P0XQ

— max seddon (@maxseddon) March 23, 2022