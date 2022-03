Ζελένσκι προς Γάλλους βουλευτές: Εγκλήματα πολέμου από Μόσχα – Οι γαλλικές επιχειρήσεις να φύγουν από τη Ρωσία

Στους βουλευτές και γερουσιαστές της Γαλλίας απευθύνθηκε σήμερα, Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κατηγορώντας ευθέως τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου.

«Ξέρετε ποιος είναι ο ένοχος» είπε, καλώντας ταυτόχρονα τη Γαλλία να θυμηθεί τις βαρβαρότητες του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου.

#BREAKING Ukraine President Zelensky, during address to French parliament, calls on French companies to quit Russia pic.twitter.com/SxnQ4QysaI

— AFP News Agency (@AFP) March 23, 2022