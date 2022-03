Βερολίνο: Παραβίαση της σύμβασης το ρωσικό αίτημα για πληρωμή αερίου σε ρούβλια

Η απαίτηση της Ρωσίας για πληρωμή του φυσικού αερίου σε ρούβλια συνιστά «παραβίαση της σύμβασης», διαμήνυσε η γερμανική κυβέρνηση.

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η χώρα του δεν θα δέχεται πλέον πληρωμές σε δολάρια ή σε ευρώ για τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έδωσε μία εβδομάδα προθεσμία στις ρωσικές αρχές προκειμένου να επεξεργαστούν το νέο σύστημα σε ρούβλια.

#BREAKING Russia’s demand for gas payment in rubles a ‘breach of contract’: Germany pic.twitter.com/XtHAAqBZqL

— AFP News Agency (@AFP) March 23, 2022