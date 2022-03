Ερντογάν: Ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της τουρκικής MetroPOLL για τον μήνα Μάρτιο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσιάζεται να βγαίνει κερδισμένος από την κρίση που έχει διαδεχθεί τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, το 43,3% των ερωτηθέντων, ποσοστό αυξημένο κατά 2,2% σε σύγκριση με έναν μήνα πριν, παρουσιάζεται πλέον να εγκρίνει το έργο του Τούρκου προέδρου.

Turkey’s Pulse March 2022: Recep Tayyip Erdoğan’s Job Approval: Approve: 43.3% (+2.2), Do not approve: 50.3% (-3.9) #MetropollTurkeysPulse pic.twitter.com/ODuBc47z19

Σημειώνεται πως μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, το αντίστοιχο ποσοστό είχε υποχωρήσει για τον Ερντογάν στο 38,6%. Έκτοτε ωστόσο, εκείνο ανεβαίνει: από 40,7% τον Ιανουάριο σε 41,1% τον Φεβρουάριο και πλέον στο 43,3%.

Κατά τα λοιπά ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα άλλο στοιχείο που φαίνεται να προκύπτει από τις σφυγμομετρήσεις στην Τουρκία: το ότι οι πολίτες της χώρας στην πλειονότητά τους κατηγορούν τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για την κρίση στην Ουκρανία, και όχι τη Ρωσία.

From one of the most respected pollsters in Turkey:

Preliminary information shows that more Turkish citizens blame the US and NATO than blame Russia.

(This is not actually surprising, but good to see confirmed).

Sencar promises a full survey is forthcoming. https://t.co/FtuQcS79xO

— Howard Eissenstat (@heissenstat) March 17, 2022