FT: Η ρωσική πλευρά δεν ζητά πια την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας

Η ρωσική πλευρά όχι μόνο δεν ζητά πια την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας αλλά θα ήταν διατεθειμένη και να επιτρέψει στην Ουκρανία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν το Κίεβο συμφωνήσει να παραμείνει στρατιωτικά ουδέτερο.

Αυτό υποστηρίζουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times, επικαλούμενοι ως πηγή τέσσερα άτομα τα οποία έχουν λάβει σχετική ενημέρωση αναφορικά με όσα έχουν ήδη συζητηθεί στο πλαίσιο των ουκρανορωσικών συνομιλιών.

Πιο συγκεκριμένα, Μόσχα και Κίεβο παρουσιάζονται να συζητούν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα έπρεπε να εγκαταλείψει επισήμως κάθε βλέψη ένταξης στο ΝΑΤΟ λαμβάνοντας όμως ως αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας καθώς και την προοπτική εκείνη να ενταχθεί κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Russia no longer demanding Ukraine be ‘denazified’ in ceasefire talks – Financial Timeshttps://t.co/FU12eLjNkX

