Επέστρεψε το Σογιούζ με έναν Αμερικανό και δύο Ρώσους

ΑΛΜΑΤΙ. Χθες το απόγευμα, στη στέπα του Καζακστάν, οι εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Ρωσία πέρασαν προσωρινά σε δεύτερη μοίρα, καθώς Ρώσοι και Αμερικανοί υποδέχθηκαν από κοινού τρεις κοσμοναύτες που επέστρεψαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με την κάψουλα Σογιούζ. Για τον Αμερικανό Μαρκ Φάντε Χάι και τον Ρώσο Πιοτρ Ντουμπρόφ, η επιστροφή στη Γη έρχεται μετά σχεδόν ένα έτος (355 ημέρες) παραμονής σε τροχιά, ενώ ο Ρώσος Αντόν Σκαπλέροφ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον Οκτώβριο.

Ομάδα γιατρών της NASA υποδέχθηκε τον Αμερικανό αστροναύτη, όπως συνηθίζεται. Ο 55χρονος Φάντε Χάι είπε ότι απέφευγε να συζητήσει το θέμα της Ουκρανίας με τους Ρώσους συναδέλφους του ακόμη και πριν από τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου.

Welcome home, @Astro_Sabot and thanks for all the research! https://t.co/Tm5Mo7AmbI — ISS Research (@ISS_Research) March 30, 2022

«Οι άνθρωποι στη Γη έχουν προβλήματα, στο Διάστημα είμαστε ένα πλήρωμα, μία ομάδα», είπε ο Σκαπλέροφ, σημειώνοντας ότι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι «σύμβολο φιλίας και συνεργασίας». Μετά τις δυτικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, η ρωσική υπηρεσία Διαστήματος Roscosmos είπε ότι αντιμετωπίζει με «σκεπτικισμό» τη συνέχιση της συνεργασίας της με τη NASA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά τη λήξη των προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το 2024.

Welcome home, @Astro_Sabot! Setting the record for longest single NASA spaceflight, Mark Vande Hei spent 355 days off the planet. He contributed to hundreds of science experiments that benefit life on Earth and will help shape future deep space missions: https://t.co/pDrxnJsCoU pic.twitter.com/c29QGWS1QJ — NASA (@NASA) March 30, 2022

.@Astro_Sabot and cosmonauts Anton Shkaplerov and Pyotr Dubrov landed back on Earth inside the Soyuz MS-19 crew ship today at 7:28am ET. More… https://t.co/i9QtpYxWGE pic.twitter.com/EazuiF9Ejr — International Space Station (@Space_Station) March 30, 2022





Αλλες πτυχές διαστημικής συνεργασίας που έχουν «παγώσει» εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία είναι οι εκτοξεύσεις ευρωπαϊκών δορυφόρων με χρήση ρωσικών πυραύλων, καθώς και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας με τη Roscosmos για την εξερεύνηση του Αρη, με την αναβολή επ’ αόριστον της προγραμματισμένης για το καλοκαίρι εκτόξευσης σκάφους με προορισμό τον Κόκκινο Πλανήτη.