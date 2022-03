Νίκος Τσάφος: «Πράξη πολέμου» μια διακοπή των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Το να διακόψει η Ρωσία την παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη, επειδή η Ευρώπη δεν πληρώνει σε ρούβλια, δεν θα ήταν στην πραγματικότητα διαφορετικό από το εάν διέκοπτε η Ρωσία τις αποστολές φυσικού αερίου χωρίς απολύτως κανέναν λόγο.

Έτσι σχολιάζει τις σημερινές εξελίξεις ο Νίκος Τσάφος, κάτοχος της έδρας James Schlesinger για την Ενέργεια και τη Γεωπολιτική στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσινγκτον (CSIS).

Cutting off gas supplies because Europe won’t pay in rubles is no different than cutting supplies for no reason whatsoever.

Don’t let the convoluted scheme distract from the underlying thing — stopping gas exports to Europe would be a huge escalation akin to an act of war.

— Nikos Tsafos (@ntsafos) March 31, 2022