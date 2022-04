Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη καυσίμων στη νότια Ρωσία από φερόμενο ως ουκρανικό πλήγμα (βίντεο)

Και στο ρωσικό έδαφος περνά πλέον η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, καθώς ουκρανικά ελικόπτερα φέρονται κατά τους Ρώσους να έπληξαν αποθήκη πετρελαίου στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ προκαλώντας μεγάλη φωτιά σε οκτώ δεξαμενές.

Αναφορές των τοπικών αρχών τονίζουν ότι δεν κινδυνεύουν πολίτες, ωστόσο εκκενώθηκαν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στην πόλη του ρωσικού Νότου, ενώ ήδη μαίνονται επί ώρες οι φλόγες στην αποθήκη καυσίμων.

«Αυτή τη στιγμή καίγονται οκτώ δεξαμενές με καύσιμα, όλες με όγκο 2.000 κυβικών μέτρων. Υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς», είπε πηγή από τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.

“The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it”, said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz

— NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022