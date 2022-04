Επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν: Προσφέρθηκε να φιλοξενήσει συνάντηση των ηγετών Ουκρανίας – Ρωσίας ο Τούρκος πρόεδρος

Την πρότασή του για διεξαγωγή συνάντησης των προέδρων Ουκρανίας και Ρωσίας στην Τουρκία επανέλαβε ο Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, οι «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες των ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη δημιούργησαν ελπίδες για ειρήνη.

