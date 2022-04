Πέθανε η Τζουν Μπράουν, η Ντοτ Κότον του «EastEnders»

Η Τζουν Μπράουν, που υποδύθηκε την αγαπημένη Ντοτ Κότον στη διάσημη βρετανική σαπουνόπερα του BBC «EastEnders» για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Η οικογένειά της είπε ότι ήταν «συντετριμένη» που ανακοινώνουν ότι η «αγαπημένη μητέρα» πέθανε «πολύ ήρεμη» στο σπίτι της, την Κυριακή.

Η Ντοτ Κότον ήταν μια από τους μακροβιότερους χαρακτήρες της σειράς του BBC και το κοινό την αγαπούσε ιδιαίτερα. Η Μπράουν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σειρά το 1985, τη χρονιά που δημιουργήθηκε το EastEnders. Παρέμεινε μέχρι το 1993 και επέστρεψε για να υποδυθεί τον ίδιο χαρακτήρα από το 1997 μέχρι το 2020.

Εκπρόσωπος του «EastEnders» είπε: «Δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω πόσο πολύ αγαπήθηκε και λατρεύτηκε η Τζουν από όλους στο “EastEnders”, η ζεστασιά της, η ευφυία και το ωραίο χιούμορ δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Η Τζουν δημιούργησε μια από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες, την Ντοτ Κότον, όχι μόνο στη σαπουνόπερα αλλά γενικά τη βρετανική τηλεόραση και έχοντας εμφανιστεί σε 2884 επεισόδια, οι αξιοσημείωτες ερμηνείες της δημιούργησαν μερικές από τις καλύτερες στιγμές του EastEnders».

A statement from June Brown’s family “We are deeply saddened to announce our beloved mother, June, passed away very peacefully at her home in Surrey on Sunday evening, with her family by her side. We would kindly ask that our privacy is respected at this very difficult time” pic.twitter.com/09cs0EwECo

— BBC EastEnders (@bbceastenders) April 4, 2022