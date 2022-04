Πόλεμος στην Ουκρανία: Κοινές έρευνες από ΕΕ και Κίεβο για ρωσικά εγκλήματα πολέμου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει συστήσει μια κοινή ομάδα με την Ουκρανία για να ερευνήσει φερόμενα ρωσικά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μετά τις σοκαριστικές εικόνες που εμφανίστηκαν στην Μπούκα κατόπιν της απόσυρσης των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις «φρικτές δολοφονίες» που αποκαλύφθηκαν το Σαββατοκύριακο, κάνοντας λόγο για «σοκαριστικές εικόνες».

«Η ΕΕ είναι έτοιμη να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια στέλνοντας ομάδες έρευνας στο έδαφος για να υποστηρίξουν τις ουκρανικές εισαγγελικές υπηρεσίες. Η Eurojust και η Europol είναι έτοιμες να βοηθήσουν», είπε.

«Είναι απαραίτητη μια παγκόσμια απάντηση. Υπάρχουν συνεχείς συνομιλίες μεταξύ της Eurojust και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συμμετάσχει το Δικαστήριο στην Κοινή Ομάδα Έρευνας. Μια τέτοια συντονισμένη προσέγγιση από τις ουκρανικές αρχές, την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις υπηρεσίες της και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα επιτρέψει τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των αποδεικτικών στοιχείων με τον πληρέστερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο», πρόσθεσε.

«Έχω αναθέσει στον Επίτροπο Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς να έρθει σε επαφή με τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουκρανίας. Η Επιτροπή θα παράσχει όλη την απαραίτητη τεχνική και οικονομική υποστήριξη σε όλες τις έρευνες υπό την ηγεσία της ΕΕ», είπε.

I spoke with President @ZelenskyyUa about the atrocious murder of civilians in Bucha and elsewhere in Ukraine.

The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 4, 2022