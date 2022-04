Γιατί ο Μασκ αγόρασε ποσοστό στο Twitter – Οι κόντρες και τα σχέδια για την πλατφόρμα

Το πρωί της Δευτέρας, μόλις μια εβδομάδα μετά τις δηλώσεις του ότι μπορεί να ταρακουνήσει τη βιομηχανία των social media, έγινε γνωστό πως ο Έλον Μάσκ αγόρασε το 9,2% του Twitter, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που έχει κατακρίνει ουκ ολίγες φορές.

Υπό άλλες συνθήκες, θα μιλούσαμε απλώς για ένα μεγάλο οικονομικό ντιλ στον χώρο των social media. Η σχέση του 50χρονου Μασκ με το Twitter έχει όμως ήδη περάσει από χίλια επεισοδιακά κύματα, με αποτέλεσμα το εν λόγω επιχειρηματικό ντιλ να αποκτά πλέον πολύ διαφορετικές, και πολύ ιδιαίτερες, διαστάσεις.

Ο Μασκ, ένας από τους πιο επιφανείς χρήστες του Twitter με πάνω από 80 εκατομμύρια ακολούθους και χιλιάδες τιτιβίσματα στο ενεργητικό του, πριν μερικές ημέρες είχε επικρίνει την εταιρεία μέσω poll στον λογαριασμό του στο social media, όπου διερωτήθηκε δημοσίως εάν η πλατφόρμα συμμορφώνεται με τις αρχές της ελευθερίας του λόγου. «Δεδομένου ότι το Τwitter λειτουργεί de facto ως η δημόσια πλατεία του χωριού, η αδυναμία του να τηρήσει τις αρχές της ελευθερίας του λόγου υποβαθμίζει σε θεμελιώδη βαθμό την δημοκρατία. Τι θα έπρεπε να συμβεί;» ρώτησε ο ίδιος μέσω twitter.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022