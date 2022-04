Ουκρανία: Η Κίνα καλεί σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα είχε ο Κινέζος ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι, με το Πεκίνο να ζητεί νέες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτή φέρεται να είναι η πρώτη συνομιλία μεταξύ των δύο υπουργών από την 1η Μαρτίου, όταν ο Κουλέμπα ζήτησε από την Κίνα να χρησιμοποιήσει τους δεσμούς του με τη Μόσχα για να σταματήσει η ρωσική εισβολή.

«Οι πόλεμοι τελειώνουν κάποια στιγμή. Το κλειδί είναι να αναλογιστούμε τον πόνο, να διατηρήσουμε την ασφάλεια στην Ευρώπη και να δημιουργήσουμε έναν ισορροπημένο, αποτελεσματικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό μηχανισμό ασφαλείας. Η Κίνα είναι έτοιμη να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο», είπε ο Γουάνγκ, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο Κουλέμπα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Κινέζο ομόλογό του, για την «αλληλεγγύη στα θύματα των πολιτών».

Had a call with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi. Grateful to my Chinese counterpart for solidarity with civilian victims. We both share the conviction that ending the war against Ukraine serves common interests of peace, global food security, and international trade.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2022