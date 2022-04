Τουρκία: Έτοιμη να «εκραγεί» στο εσωτερικό λόγω ακρίβειας

«Η τουρκική οικονομία είναι τώρα σαν χύτρα ταχύτητας. Με τον πληθωρισμό σε ύψη ρεκόρ και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου να μεγαλώνει, θα εκραγεί εάν δεν αφήσει τον ατμό να βγει…» Η φράση του Τούρκου οικονομολόγου Μπαρίς Σοϊντάν αποτυπώνει το πλαίσιο της κλιμακούμενης επιδείνωσης των οικονομικών προβλημάτων μέσα στο οποίο καλούνται πλέον να πορευθούν οι Τούρκοι πολίτες με φόντο όχι μόνο τα απόνερα της πανδημίας αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται και, ως φαίνεται, έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του.

Η τουρκική ηγεσία, υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μπορεί να παρουσιάζεται ενισχυμένη πια στην σκιά της Ουκρανικής κρίσης (βλ. διαμεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, επαφές με ΗΠΑ, απόπειρες προσέλκυσης Ρώσων ολιγαρχών, απόπειρες αξιοποίησης των δυτικών αντιρωσικών κυρώσεων κ.ά.), ωστόσο την ίδια ώρα εντός των τουρκικών συνόρων τα οικονομικά προβλήματα δεν σταματούν να γιγαντώνονται για τους πολίτες.

Ενδεικτικά, όπως σημειώνουν σε άρθρο τους οι υπεύθυνοι του ειδησεογραφικού newsletter Turkey recap, στην Τουρκία υπάρχει η αίσθηση πως οι τιμές λιανικής έχουν αυξηθεί κατά περίπου 100% με 150% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Το χειρότερο είναι, δε, πως εκείνες συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η κρατική τουρκική Botaş ανακοίνωσε μόλις την περασμένη Παρασκευή νέες αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου: 50% για τις βιομηχανίες/βιοτεχνίες και 35% για τα νοικοκυριά, ενώ στη χώρα έχουν ανακοινωθεί και άλλες αυξήσεις το τελευταίο διάστημα για μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών (συνδρομές Netflix, κόστος πρόσβασης στο internet) και προϊόντων (θαλασσινά κ.ά.).

«Πολλές οικογένειες δυσκολεύονται τώρα να αγοράσουν είδη πρώτης ανάγκης όπως φρέσκα λαχανικά, φασόλια και φακές. Δυσκολεύονται να πληρώσουν κοινόχρηστα και λογαριασμούς», σημειώνει από την πλευρά του ο Αμερικανός ακαδημαϊκός και ειδικός σε θέματα Τουρκίας, Χάουαρντ Αϊζενστατ.

The core political fact in #Turkey right now:

Many families are struggling to buy basic necessities like fresh vegetables, beans, and lentils. They are struggling to pay their utilities.

Everything else is peripheral.

— Howard Eissenstat (@heissenstat) April 6, 2022