Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση δέχθηκε ο βραβευμένος με Νόμπελ Ντμίτρι Μουράτοφ

Επίθεση με κόκκινες μπογιές δέχθηκε ο εκδότης της Novaya Gazeta και βραβευμένος με Νόμπελ Ντμίτρι Μουράτοφ, ένας από τους λίγους ανεξάρτητους δημοσιογράφους που βρίσκονται ακόμη στη Ρωσία.

Ο Μουράτοφ βρισκόταν σε τρένο όταν δέχθηκε επίθεση με μπογιές.

Novaya Gazeta editor and Nobel laureate Dmitry Muratov, one of the few independent journalists still in Russia, was attacked with paint while on a train, the paper says. pic.twitter.com/rI8nQzJ34b

— max seddon (@maxseddon) April 7, 2022