Κόστα Ρίκα: Αεροσκάφος της DHL κόπηκε στα δύο κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης (εικόνες)

Αεροσκάφος Boeing 757 που μετέφερε αλληλογραφία και δέματα κόπηκε στα δύο χθες Πέμπτη επιχειρώντας αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Juan Santamaría στο Σαν Χοσέ, την πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα.

Το 757 της γερμανικής εταιρείας μεταφορών DHL είχε απογειωθεί 25 λεπτά νωρίτερα από το αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ, με προορισμό τη Γουατεμάλα, όταν ο κυβερνήτης ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου πως αντιμετώπιζε πρόβλημα στα υδραυλικά συστήματα και ζήτησε άδεια να κάνει αναστροφή. Καθώς έκανε κατεπείγουσα προσγείωση, λίγο πριν από τις 19:30 (ώρα Ελλάδας), το 757 βγήκε από τον διάδρομο και κόπηκε στα δύο.

Το ατύχημα ευτυχώς δεν προκάλεσε θύματα. «Οι δύο άνθρωποι» που αποτελούσαν το πλήρωμα του 757 «είναι καλά στην υγεία τους», δήλωσε ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος της Κόστα Ρίκα, ο Έκτορ Τσάβες.

A Boeing 757 cargo jet operated by DHL broke in two after skidding off the runway in Costa Rica, according to Airlive https://t.co/GKEMZ8PGFW pic.twitter.com/M59eAmdF2d

