Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφαγή αμάχων σε σιδηροδρομικό σταθμό – Αρνείται την ευθύνη η Μόσχα

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 87 τραυματίστηκαν σε χτύπημα με ρωσικό πύραυλο σήμερα σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ που ήταν γεμάτος με ανθρώπους που εγκατέλειπαν την περιοχή στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Sky News ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τέσσερα παιδιά.

Sky’s @sparkomat is in Kramatorsk in eastern Ukraine where more than 30 people have been killed and over 100 wounded in a Russian rocket attack on a railway station. Read more: https://t.co/6qBiMY3j4L 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/xosHS6vhsN — Sky News (@SkyNews) April 8, 2022

Ζελένσκι: «Το ρωσικό κακό δεν έχει όρια»

«Όλοι όσοι σκοτώθηκαν στην επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ ήταν άμαχοι», επιβεβαίωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν στρατιώτες μεταξύ των νεκρών. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε: «Χωρίς τη δύναμη και το θάρρος να σταθούν απέναντί μας στο πεδίο της μάχης, καταστρέφουν κυνικά τον άμαχο πληθυσμό. Αυτό είναι ένα κακό που δεν έχει όρια. Και αν δεν τιμωρηθεί, δεν θα σταματήσει ποτέ. Οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν τον σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ

Νωρίτερα, είχε κάνει ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook δημοσιεύοντας εικόνες από το σημείο της επίθεσης.

#Russia is bombing railway in Donbas. Recently, they shelled at the #Kramatorsk railway station, 30 people died, 100 injured (source: CEO of Ukrzalyznytsia). pic.twitter.com/gfbBjted91 — katerina sergatskova (@KSergatskova) April 8, 2022

Краматорськ – росіянє влучили в Залізничний вокзал де були просто сотні людей, які бажали евакуюватись з міста…більше 30 загиблих та 100 поранених pic.twitter.com/yjTLYDM9xI — Краматорск (@kramatorsk_ukr) April 8, 2022

Κουλέμπα: Η ρωσική επίθεση ήταν «σκόπιμη σφαγή» αμάχων

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, κατηγόρησε τη Ρωσία για «σκόπιμη σφαγή» δεκάδων αμάχων μετά από επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ.

«Οι Ρώσοι γνώριζαν ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός στο Κραματόρσκ ήταν γεμάτος αμάχους που περίμεναν να φύγουν. Ωστόσο, τον χτύπησαν με βαλλιστικό πύραυλο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 30 και τραυματίζοντας τουλάχιστον εκατό ανθρώπους. Αυτή ήταν μια σκόπιμη σφαγή. Θα φέρουμε κάθε εγκληματία πολέμου στη δικαιοσύνη».

Russians knew that the train station in Kramatorsk was full of civilians waiting to be evacuated. Yet they stroke it with a ballistic missile, killing at least 30 and injuring at least a hundred people. This was a deliberate slaughter. We will bring each war criminal to justice. pic.twitter.com/cq0CX9wovV — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2022

Ο Μιχαήλο Ποντόλιακ, βασικός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, είπε ότι η επίθεση ήταν «μια σκόπιμη πράξη εκφοβισμού».

Ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Το πλήγμα στον σιδηροδρομικό σταθμό Κραματόρσκ είναι μια σκόπιμη πράξη εκφοβισμού. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες πολίτες Οικογένειες με παιδιά που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει: η Ρωσία είναι κρατικο-τρομοκράτης. Η αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου της χρηματοδοτεί την τρομοκρατία».

Η Ρωσία αρνείται την πυραυλική επίθεση

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αρνήθηκε ότι η πυραυλική επίθεση έγινε από ρωσικές δυνάμεις.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι μόνο ο ουκρανικός στρατός διαθέτει αυτόν τον τύπο του πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε (Tochka-U) και πρόσθεσε ότι ήταν παρόμοιος με αυτόν που έπληξε το κέντρο της πόλης Ντονέτσκ στις 14 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι, σύμφωνα με το RIA.

Διοικητής της αυτοανακυρηχθείας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ δήλωσε ότι το σημερινό πυραυλικό χτύπημα στον σιδηροδρομικό σταθμό είναι ουκρανική «προβοκάτσια», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Έχει ή όχι η Ρωσία πυραυλικό σύστημα Tochka-U;

Το ρωσικό TASS μετέδωσε ότι η «το τακτικό πυραυλικό σύστημα Tochka-U δεν είναι επιχειρησιακό στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ ή στη Ρωσία, αλλά χρησιμοποιείται ενεργά από τον ουκρανικό στρατό, δήλωσε το αρχηγείο εδαφικής άμυνας της ΛΔΔ».

Ωστόσο, σε δημοσίευση της 15ης Φεβρουαρίου του 2022, το λευκορωσικό belta αναφέρει ότι στην κοινή επιχειρησιακή άσκηση Λευκορωσίας-Ρωσίας «Allied Resolve – 2022» υπήρξαν εκτοξεύσεις πυραύλων από τακτικά συγκροτήματα Tochka-U.

Καταδικάζουν Ε.Ε., Βρετανία και ΗΠΑ

Την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στη Ρωσία και την αποστολή περισσότερων όπλων στην Ουκρανία ζήτησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά το πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ουκρανίας. «Είναι τρομακτικό να βλέπεις τη Ρωσία να χτυπά έναν από τους κύριους σταθμούς που χρησιμοποιούν οι άμαχοι που εκκενώνουν την περιοχή στην οποία η Ρωσία εντείνει την επίθεσή της. Απαιτείται δράση: περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία βρίσκονται σε εξέλιξη από την ΕΕ. Μόλις εγκρίθηκε το πέμπτο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack. Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved. — Charles Michel (@eucopresident) April 8, 2022

«Αποτροπιασμένοι από τις φρικτές αναφορές για ρωσικές επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον αμάχων στο σιδηροδρομικό σταθμό Κραματόρσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Η στόχευση αμάχων είναι έγκλημα πολέμου. Ρωσία και Πούτιν θα λογοδοτήσουν», τόνισε η βρετανίδα ΥΠΕΞ, Λιζ Τρους.

Appalled by the horrific reports of Russian rocket attacks on civilians at Kramatorsk railway station in Eastern Ukraine. The targeting of civilians is a war crime. We will hold Russia and Putin to account. — Liz Truss (@trussliz) April 8, 2022

«Φρικτές και καταστροφικές» χαρακτήρισε τις εικόνες ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου καταδικάζοντας την επίθεση.

To μήνυμα στον πύραυλο

Τα γράμματα που είναι ορατά σε πύραυλο που έπληξε τον σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ φαίνεται να γράφουν: «Για τα παιδιά».

Ο Δημοσιογράφος του Economist Όλιβερ Κάρολ τόνισε σε ανάρτηση του: «Ο πύραυλος που προσγειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Κραματόρσκ είχε στο πλάι γραμμένες τις λέξεις за детей “για τα παιδιά”. Μπερδεμένο και πιθανόν ενδεικτικό της παράλληλης πραγματικότητας που δημιουργεί η ρωσική προπαγάνδα».

The missile that landed in Kramatorsk railway station had the words за детей “for the children” written on side. Messed up and likely indicative of parallel reality Russian propaganda is creating. pic.twitter.com/E21DQKv7bX — Oliver Carroll (@olliecarroll) April 8, 2022

