Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί σε σταθμό του μετρό – Αναφορές για θύματα

Αρκετοί άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς σε σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές της πυροσβεστικής.

Κατά τις ίδιες πηγές, εντοπίστηκαν και εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Βάσει των πρώτων πληροφοριών, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι δέχθηκαν πυρά, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας. Το CNN κάνει λόγο για 13 τραυματίες.

🚨 Breaking: 6 reportedly injured in possible shooting at Sunset Park subway station in Brooklyn, New York.

Explosives devices were also found according to NYPD. pic.twitter.com/kHm8ooYNS8

