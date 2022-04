Μπορεί ο Έλον Μασκ να αγοράσει το Twitter;

«Και τώρα τί;» διερωτάται σε ανάλυσή του το πρακτορείο Bloomberg, επιχειρώντας να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις του πολυ-δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ στο μέτωπο του twitter.

«Τι θα κάνει ο Έλον μετά; Που θα πάει μετά από εδώ;» Αυτό είναι το ερώτημα των… πολλών δισεκατομμυρίων, στο οποίο προσπαθούν πλέον να απαντήσουν πολλοί διεθνώς.

Όπως έγινε γνωστό, ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, απέκτησε μετοχικό μερίδιο 9,2% στο twitter. Το εν λόγω μερίδιο τον καθιστά τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετόχων του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου και – κανονικά – θα έπρεπε να του εξασφαλίσει μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ο ίδιος ο Μασκ ωστόσο, αρνήθηκε την θέση στο ΔΣ της Twitter Inc., με την άρνησή του αυτή να γεννά παράλληλα απορίες αναφορικά και με τις επόμενες κινήσεις του – φαινομενικώς εκκεντρικού – 50χρονου επενδυτή, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το Bloomberg.

Ο ίδιος ο Μασκ είχε στο πρόσφατο παρελθόν, προτού γίνει γνωστή η είσοδός του στο twitter, αφήσει να εννοηθεί πως θα ενδιαφερόταν να αποκτήσει το δικό του κοινωνικό δίκτυο.

Με μια προσωπική περιουσία η συνολική αξία της οποίας υπολογίζεται στα 250 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Μασκ θα μπορούσε – θεωρητικώς – να αγοράσει ό,τι θέλει.

Ωστόσο εταιρείες, όπως είναι εκείνη του twitter, οι μετοχές των οποίων «παίζονται» στα χρηματιστήρια, υπόκεινται σε νομικά πλαίσια που θα καθιστούσαν δύσκολη μια επιθετική εξαγορά από τον Μασκ ακόμη και στην περίπτωση που ο τελευταίος το επιθυμούσε.

Τι θα μπορούσε να κάνει πρακτικά τώρα ο Μασκ;

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο 50χρονος δισεκατομμυριούχος θα μπορούσε τώρα: Να συνεχίσει να αγοράζει μετοχές του twitter, αυξάνοντας το μετοχικό του μερίδιο. Σημαντική σημείωση: Για κάθε τέτοια του κίνηση, ο Μασκ ως μεγαλομέτοχος θα πρέπει να ενημερώνει επισήμως τις Αρχές, όπερ σημαίνει ότι οι επόμενες αγοραπωλησίες μετοχών εκ μέρους του δισεκατομμυριούχου δεν υπάρχουν τα περιθώρια ώστε να γίνουν «σιωπηλά».

Στο ίδιο πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ωστόσο και κάτι άλλο: ότι το υπάρχον ΔΣ του twitter θα πρέπει να συναινέσει προκειμένου να επιτραπεί στον μεγαλομέτοχο Μασκ να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο (πλειοψηφικό) πακέτο μετοχών. Εάν το ΔΣ είναι αντίθετο σε μια τέτοια προοπτική, υπάρχουν δικλείδες (poison pill) που τους δίνουν τη δύναμη να την μπλοκάρει.

Ο Μασκ θα μπορούσε, βέβαια, από την πλευρά του να επιχειρήσει να αγοράσει μετοχές από άλλους επενδυτές του twitter προσφέροντάς τους ως δέλεαρ ένα premium. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε «ακριβή» επιλογή για τον ίδιο, με δεδομένο ότι η αξία της μετοχής έχει ήδη ανέβει και ότι το όποιο premium θα την ανέβαζε ακόμη περισσότερο.

Κατά τα λοιπά, ο 50χρονος Μασκ θα μπορούσε, επίσης, να ενώσει τις δυνάμεις του και με κάποιον άλλο συνεργάτη-επενδυτή (private equity firm κ.ά.), έχοντας παράλληλα πίσω του και τη βοήθεια τραπεζών (για παράδειγμα των JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Barclays Plc, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG).

Από την άλλη πλευρά βέβαια, υπάρχει πάντα και η πιθανότητα ο Μασκ να αποφασίσει να ξεφορτωθεί τις μετοχές του και να βγει από το twitter…

Με πληροφορίες από Bloomberg