Έλον Μασκ: Προσφορά για να αγοράσει το 100% του Twitter

Λίγες ημέρες μετά την απόκτηση του 9,2% στο Τwitter, ο μεγιστάνας και ιδρυτής της Tesla Ελον Μασκ, δηλώνει έτοιμος να αγοράσει το 100% του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης για 54,20 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη έχει ήδη καταθέσει την προσφορά, ύψους 41,39 δισ. δολαρίων, για το σύνολο της εταιρείας στις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές.

Το τίμημα των 54,20 δολαρίων ανά μετοχή είναι κατά 38% υψηλότερο από την τιμή κλεισίματος της μετοχής του Twitter την 1η Απριλίου, την τελευταία ημέρα πριν ανακοινωθεί η είσοδός του στο μετοχικό κεφάλαιο.

Οι μετοχές του Twitter καταγράφουν άλμα 12% στο pre-market trading της Wall Street.

«Από τότε που έκανα την επένδυσή μου, συνειδητοποιώ ότι η εταιρεία ούτε θα ευδοκιμήσει ούτε θα εξυπηρετήσει αυτήν την κοινωνική επιταγή στην τρέχουσα μορφή της. Το Twitter πρέπει να μετατραπεί σε ιδιωτική εταιρεία», δήλωσε ο Μασκ σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, Μπρετ Τέιλορ. «Η προσφορά είναι η καλύτερη και η τελική που κάνω και αν δεν γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να επανεξετάσω τη θέση μου ως μέτοχος», πρόσθεσε.

Την Τρίτη, ο Μασκ -που είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος στο κοινωνικό δίκτυο – δήλωσε πως τελικώς δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο διοικητικό της συμβούλιο. «O Eλον Μασκ αποφάσισε να μη συμμετάσχει στο διοικητικό μας συμβούλιο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας, Παράγκ Αγκραουάλ.

Σημειώνεται πως ο δισεκατομμυριούχος είχε κατακρίνει τον υπερβολικό παρεμβατισμό στην πλατφόρμα, τονίζοντας ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ελευθερία λόγου. Ειδικοί προειδοποιούν ότι το όραμα πλήρους κατάργησης οποιουδήποτε περιορισμού της ελευθερίας του λόγου, προφανώς είναι αντίθετο με την ισχύουσα πολιτική της πλατφόρμας, χωρίς κανείς να γνωρίζει πού μπορεί να καταλήξει μια τέτοια σύγκρουση.

ELON MUSK SAYS OFFERING TO BUY 100% OF TWITTER FOR $54.20 PER SHARE IN CASH$TWTR

— *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 14, 2022