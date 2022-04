Πώς τα ρωσικά ΜΜΕ (δεν) κάλυψαν το χτύπημα στο Moskva

To BBC είχε κινηματογραφήσει το Moskva προ τριετίας στα ανοιχτά των ακτών της Κριμαίας

Εκείνη την ημέρα, το καταδρομικό ηγείτο των εορτασμών της Ναυτικής Ημέρας.

Και ανάμεσα στα άλλα ρωσικά σκάφη, το 12.500 τόνων Moskva ήταν μια επιβλητική παρουσία.

Σήμερα ο ρωσικός στρατός παραδέχθηκε ότι το πλοίο έχει πληγεί σοβαρά από μία φωτιά που προκάλεσε έκρηξη σε πυρομαχικά.

We filmed the missile cruiser Moskva in 2019. The flagship of Russia’s Black Sea Fleet has been “seriously damaged” by a fire that caused its ammunition to explode. pic.twitter.com/TgmI3QIrPe

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) April 14, 2022