Putinversteher: Οι συμπαθούντες τον Πούτιν απέκτησαν τον δικό τους διεθνή όρο

Putinversteher: Είναι ένας γερμανικός νεολογισμός για να περιγράψει τους «συμπαθούντες τον Πούτιν» αλλά κοντεύει να γίνει διεθνής όρος αποκτώντας μάλιστα και μία άτυπη θέση στην αγγλική λεξικογραφία με δική της καταχώριση στην Wikipedia.

Κυριολεκτικά, η λέξη σημαίνει «αυτός που κατανοεί τον Πούτιν» αλλά χρησιμοποιείται επιτιμητικά για πολίτες ή πολιτικούς που δείχνουν συμπάθεια, ή έστω ανοχή, στις πολιτικές του Ρώσου Προέδρου.

Για παράδειγμα, εξηγεί σε σχετικό της post η Deutsche Welle, o όρος περιγράφει εκείνους που αποδέχονται το επιχείρημα ότι το ΝΑΤΟ συνιστά απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας.

The German word used to describe Putin sympathizers has entered the English lexicon. pic.twitter.com/hdjA7imZAS

