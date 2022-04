Οι 20άρηδες «συνδικαλιστές» του TikTok

Είναι νέοι, ηλικίας κάτω των 25 ετών οι περισσότεροι, και εξαιρετικά δραστήριοι στο «πεδίο μάχης» των social media. «Ηγέτης» τους είναι ένας 18χρονος ονόματι Εϊνταν Κον Μέρφι από την πόλη της Ουάσιγκτον. Και στόχος τους: να αρχίσουν να επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ. Πως; Μέσα από το TikTok στο οποίο αριθμούν όλοι μαζί πάνω από… 500 εκατομμύρια ακολούθους.

Η «Gen-Z for Change» («Γενιά Ζ για την Αλλαγή» στα ελληνικά) είναι μια ομάδα – δίκτυο που αποτελείται από 500 «προοδευτικούς» Αμερικανούς social media ινφλουένσερ. Όταν αναφέρεται στην εν λόγω ομάδα, το αμερικανικό Politico μιλάει για «τη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη προοδευτική μιντιακή αυτοκρατορίας» των ΗΠΑ.

Σε ανάλογο πνεύμα, το περιοδικό Wired μιλάει για «τον TikTok στρατό του προοδευτικού κινήματος» στις Ηνωμένες Πολιτείες, έναν «στρατό» που τα έχει μέχρι στιγμής βάλει με εταιρείες κολοσσούς όπως είναι οι Kellogg’s, Starbucks και Kroger – Ralph’s, καταγγέλλοντας ως «εκδικητικές» και «αντισυνδικαλιστικές» τις απολύσεις στις οποίες οι εν λόγω εταιρείες προχώρησαν κατά εργαζομένων που είχαν αναπτύξει συνδικαλιστική δράση παίρνοντας μέρος σε απεργίες, και που πλέον ετοιμάζεται να τα βάλει και με την Amazon του Τζεφ Μπέζος.

The TikTok activists at @genzforchange have recently ratcheted up their union advocacy, spamming scab job applications at Starbucks and Kroger, and getting the attention of the @AFLCIO. Next, they’re coming for Amazon. https://t.co/bsmCE6WejF

— Caitlin Harrington (@caitharr) April 20, 2022