Twitter: Ο Έλον Μασκ γιορτάζει την αγορά της πλατφόρμας… τουιτάροντας

Με ένα πανηγυρικό μήνυμα ο Έλον Μασκ γιόρτασε το κλείσιμο της συμφωνίας για την εξαγορά του Twitter έναντι του ποσού των 44 δισεκ. δολαρίων το απόγευμα της Δευτέρας, την ώρα που η είδηση αντιμετωπίστηκε ψυχρά τόσο από τον Λευκό Οίκο όσο και από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμφωνία εξαγοράς, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανησυχεί εδώ και καιρό για τη δύναμη που έχουν αποκτήσει οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο προκάτοχος του κ. Μπάιντεν, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν θα επιστρέψει στο Twitter, ακόμη και αν ο λογαριασμός του ξεμπλοκαριστεί.

Ο κ. Τραμπ είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι θα ανοίξει επισήμως λογαριασμό στη δική του εταιρεία Truth Social εντός των επόμενων επτά ημερών, όπως είχε ήδη προγραμματίσει να κάνει. «Δεν θα πάω στο Twitter, θα μείνω στο Truth. Ελπίζω ο Έλον να αγοράσει το Twitter επειδή θα κάνει βελτιώσεις και είναι καλός άνθρωπος, αλλά εγώ θα μείνω στο Truth», είπε.

Ο κ. Μασκ είχε προτείνει στα μέσα Απριλίου να αγοράσει όλον τον όμιλο έναντι 54,20 δολαρίων ανά μετοχή. Τελικά σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters κατέληξε σε συμφωνία να καταβάλει 44 δισεκ. δολάρια. Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι θα λάβουν 54,20 δολάρια ανά μετοχή. Έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αποσύρει την εταιρεία από το χρηματιστήριο, στο οποίο εισήχθη το 2013.

Ο ίδιος ο κ. Μασκ με ανάρτηση του υπαινίσσεται ότι η συμφωνία έχει ουσιαστικά επιτευχθεί και καλεί τους επικριτές του να παραμείνουν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022