Φόβοι επέκτασης του πολέμου στη Μολδαβία

Φωτογραφία του γραφείου Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών της Υπερδνειστερίας δείχνει δύο κατεστραμμένες ραδιοφωνικές κεραίες ρωσόφωνων σταθμών στην αποσχισθείσα περιοχή της Μολδαβίας που συνορεύει με την Ουκρανία. Ο φόβος της Μολδαβίας είναι ότι οι επιθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα από τη Μόσχα για στρατιωτική εισβολή. Φωτ. Press Center of the Ministry of Internal Affairs of the Pridnestrovian Moldavian Republic via A.P,. H.O.