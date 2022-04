Bloomberg: Ευρωπαϊκές εταιρείες ήδη πληρώνουν σε ρούβλια για ρωσικό φυσικό αέριο

Τέσσερις ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη πληρώσει για εισαγωγές ρωσικής ενέργειας σε ρούβλια όπως είχε ζητήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ είναι συνολικά δέκα οι ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν ήδη ανοίξει λογαριασμούς στην Gazprombank για να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, όπως σημειώνει σε δημοσίευμά του το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο πηγές που βρίσκονται κοντά στον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό της Gazprom.

