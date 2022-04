SpaceX – NASA: Η «χρυσή εποχή» της εξερεύνησης του διαστήματος είναι εδώ

Από τις αρχές του έτους, η SpaceX του Έλον Μασκ έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς όχι μία ούτε δύο αλλά συνολικά 16 «αποστολές» στο διάστημα, πλήθος εντυπωσιακό εάν σκεφτεί κανείς πως μιλάμε για 16 αποστολές μέσα σε μια χρονική περίοδο μικρότερη των τεσσάρων μηνών.

Το πιο πρόσφατο διαστημικό ταξίδι της εταιρείας του Μασκ πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας – ξημερώματα στις ΗΠΑ), όταν ο Falcon 9 της SpaceX απογειώθηκε από το διαστημικό κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα των ΗΠΑ, με την αποστολή να μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες (τρεις Αμερικανούς και έναν Ιταλό) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (International Space Station‎ – ISS).

Η γερμανική Deutsche Welle υπογραμμίζει σε ύφος μάλλον γλαφυρό πως η εταιρεία του Μασκ εκτελεί πλέον χρέη «διαστημικού ταξί» («space taxi») για λογαριασμό της NASA, καθώς είναι η τέταρτη φορά που μεταφέρει αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μέσα σε διάστημα δύο ετών. Σημειωτέων πως το επόμενο ταξίδι της SpaceX για λογαριασμό της NASA έχει ήδη προγραμματιστεί και πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

The Elon Musk-owned company has become NASA’s space taxi, launching astronauts to the International Space Station for the fourth time in two years. https://t.co/M3fbXFPlRX

— DW News (@dwnews) April 27, 2022