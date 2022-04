Κίνα: Σκηνές πανικού στο Πεκίνο υπό τον φόβο ενός σκληρού lockdown τύπου Σαγκάης

Η απειλή του Covid σε συνδυασμό με την προηγούμενη εμπειρία του πολυήμερου σκληρού lockdown της Σαγκάης που προκάλεσε σοκ διεθνώς, έχουν δημιουργήσει πια ένα σκηνικό πανικού πίσω στο Πεκίνο.

Τα κρούσματα Covid αυξάνονται στην κινεζική πρωτεύουσα, με τους πολίτες να σπεύδουν να αδειάσουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ υπό τον φόβο ότι θα μπορούσαν και εκείνοι να μπουν σε καθεστώς σκληρού lockdown όπως έγινε τις περασμένες εβδομάδες στη Σαγκάη.

Beijing residents have resorted to panic-buying, amid fears that a lockdown could soon be imposed — as COVID-19 cases in the city of 21 million continued to rise. pic.twitter.com/NCSk9NTkQB

