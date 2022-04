Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ένταση «απλώνεται» εκτός των ουκρανικών συνόρων

Oι εστίες της έντασης πλέον επεκτείνονται γεωγραφικά, με επίκεντρο το μέτωπο της Ουκρανίας. Έπειτα από οχτώ εβδομάδες πολέμου, η ένταση δείχνει πια να «περνά» τα ουκρανικά σύνορα.

«Ας ξεκινήσουμε με την Υπερδνειστερία», γράφει σε ανάλυσή του ο ιστοχώρος GZERO, αναφερόμενος σε αυτό το «κομμάτι γης μεταξύ της Μολδαβίας και της νοτιοδυτικής Ουκρανίας», μια περιοχή στην οποία σημειώθηκαν κάποιες «μυστηριώδεις εκρήξεις» αυτήν την εβδομάδα.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Υπερδνειστερία είναι μια ανεξάρτητη δημοκρατία, αν και επισήμως δεν την έχει ακόμη αναγνωρίσει ως τέτοια. Η Μολδαβία, από την άλλη πλευρά, καταγγέλλει πως είναι γη που έκλεψε η Ρωσία πριν από 30 χρόνια. Όπως και στην περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, η Μόσχα ισχυρίζεται ότι οι Ρωσόφωνοι στην Υπερδνειστερία απειλούνται και αξίζουν «προστασίας».

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι μυστηριώδεις εκρήξεις που σημειώθηκαν εκεί αυτήν την εβδομάδα ανεβάζουν την ένταση γεννώντας υποψίες και δίνοντας τροφή σε σενάρια.

Ποιος επιτέθηκε στην Υπερδνειστερία; Η Ουκρανία; Η Μολδαβία; Σύμφωνα πάντως με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War), μια δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον την οποία επικαλείται το GZERO, είναι πιο πιθανό η Μόσχα να έστησε κάποιου είδους «προβοκάτσια» στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει το άνοιγμα ενός νέου πολεμικού μετώπου στα δυτικά της Ουκρανίας.

Αλλά και από την άλλη πλευρά, στα ανατολικά, σημειώθηκαν αυτήν την εβδομάδα εκρήξεις στις πόλεις Μπέλγκοροντ και Βορονέζ εντός των ρωσικών συνόρων, επιθέσεις πίσω από τις οποίες λέγεται πως βρίσκονται οι ουκρανικές δυνάμεις.

Πηγή: GZERO

