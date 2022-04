Ουκρανία: Στην πόλη Λβιβ η Αντζελίνα Τζολί (εικόνες)

Στην πόλη Λβιβ της Ουκρανίας βρίσκεται η Αντζελίνα Τζολί. Η γνωστή ηθοποιός, που είναι γνωστή για το ανθρωπιστικό της έργο, εθεάθη σε ένα καφέ της πόλης.

Το βίντεο ανάρτησε αρχικά η Μάγια Πιντοροντέτσκα και αναδημοσίευσε το Kiev Independent. Η 46χρονη φαίνεται να περιμένει να πάρει το ρόφημά της και να υπογράφει ένα αυτόγραφο.

Μάλιστα, όταν αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος τη φωτογραφίζει και την τραβά βίντεο εκείνη χαμογελά και χαιρετά.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022