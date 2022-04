Έλον Μασκ: Κόντρα στο Twitter με την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ

Σε μια μάλλον άβολη ανταλλαγή μηνυμάτων στο Twitter την Παρασκευή, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ είπε στη βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ να «σταματήσει να φλερτάρει» μαζί του, αφότου το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων επέκρινε έναν «εγωμανή δισεκατομμυριούχο», χωρίς να τον κατονομάσει.

Stop hitting on me, I’m really shy ☺️

«Έχω κουραστεί από το συλλογικό άγχος για τις εκρήξεις εγκλημάτων μίσους που συμβαίνουν επειδή κάποιος εγωμανής δισεκατομμυριούχος ελέγχει μονομερώς μία τεράστια πλατφόρμα επικοινωνίας και διαστρεβλώνει τη λειτουργία της επειδή ο Τάκερ Κάρλσον ή ο Πίτερ Θιλ τον έβγαλαν για δείπνο και τον έκαναν να νιώσει ξεχωριστός», έγραψε η πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Μασκ, του οποίου η προσφορά εξαγοράς έγινε δεκτή από το Twitter αυτή την εβδομάδα, απάντησε στη συνέχεια: «Σταμάτα να μου την πέφτεις, είμαι πραγματικά ντροπαλός».

Από την πλευρά της, η βουλευτής ανέφερε σε tweet που έχει πλέον διαγραφεί ότι αναφερόταν σε έναν άλλο δισεκατομμυριούχο, τον διευθύνοντα σύμβουλο του Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ. «Μιλούσα για τον Ζάκερμπεργκ αλλά εντάξει», σχολίασε.

Ούτε ο Μασκ, ούτε ο Ζάκερμπεργκ απάντησαν στο διαγραμμένο πλέον tweet. Σε νεότερο σχόλιό της, η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ παρέθεσε ολόκληρη τη συνομιλία της με τον Έλον Μασκ, σχολιάζοντας: «Όπως είπα, προβλήματα εγωισμού».

🤷🏽‍♀️ like I said, ego problems https://t.co/IpyCkMadP8

Των αναρτήσεων αυτών, είχε προηγηθεί σχόλιο του Έλον Μασκ, ο οποίος δήλωσε ότι υποστήριζε θερμά τον Μπαράκ Ομπάμα για πρόεδρο, ωστόσο πρόσθεσε ότι «το Δημοκρατικό Κόμμα σήμερα έχει καταληφθεί από εξτρεμιστές».

I strongly supported Obama for President, but today’s Democratic Party has been hijacked by extremists

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022