Πλατινένιο Ιωβηλαίο: Χάρι, Μέγκαν και Άντριου δεν θα παρευρεθούν στο μπαλκόνι του παλατιού για τους εορτασμούς

Ο πρίγκιπας Χάρι και ο πρίγκιπας Άντριου δεν θα εμφανιστούν στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ κατά τη διάρκεια της έναρξης των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, τον άλλο μήνα.

Στις 2 Ιουνίου, η μονάρχης θα συνοδεύεται από «μέλη της βασιλικής οικογένειας που αυτό το χρονικό διάστημα αναλαμβάνουν επίσημα βασιλικά καθήκοντα εκ μέρους της βασίλισσας», είπε πηγή του παλατιού.

Η 96χρονη βασίλισσα αναμένεται να παραβρεθεί στις εκδηλώσεις για το Ιωβηλαίο, σύμφωνα με το παλάτι. Αλλά αυτό δεν θα επιβεβαιωθεί μέχρι να πλησιάσει ο καιρός των εκδηλώσεων ή ακόμα και την ίδια μέρα διεξαγωγής της κάθε εκδήλωσης.

Όσον αφορά την εμβληματική σκηνή στο μπαλκόνι του παλατιού, υπήρξαν εικασίες για το ποια μέλη της βασιλικής οικογένειας θα βρίσκονται εκεί για να χαιρετήσουν τα πλήθη στην εκδήλωση Trooping the Colour κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Πλατινένιου Ιωβηλαίου. Αυτό σηματοδοτεί τα 70 χρόνια υπηρεσίας της βασίλισσας.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανέφερε ότι η βασίλισσα έχει αποφασίσει ότι η εκδήλωση θα είναι περιορισμένη σε «ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας» ποθ ασχολούνται με βασιλικά καθήκοντα και τα παιδιά τους.

Αυτό σημαίνει ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Δούκισσα του Σάσεξ Μέγκαν Μαρκλ αποκλείονται, παρόλο που – όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ζεύγους – οι δυό τους θα ταξιδέψουν στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά Άρτσι Χάρισον και Λίλιμπετ Νταϊάνα, για το Σαββατοκύριακο εορτασμού του Ιωβηλαίου τον Ιούνιο.

BREAKING: Prince Andrew, Prince Harry and Meghan will not appear on the royal balcony with Queen Elizabeth over the Jubilee weekend. https://t.co/EYwJjjPIpv

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/r10fYn8SAA

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2022