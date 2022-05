Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Ολλανδίας σε Κίεβο, Μπούκα και Ιρπίν

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ επισκέφτηκε σήμερα την Ουκρανία μαζί με τον Ολλανδό ομόλογό της, Βόπκε Χέκστρα.

Η Αναλένα Μπέρμποκ ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης την επίσκεψή της από την Μπούκα στα βορειοδυτικά του Κιέβου, όπου συναντήθηκε με κατοίκους.

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του ανέβασε στο Twitter φωτογραφίες από τους δρόμους του Ιρπίν, στα περίχωρα του Κιέβου.

«Τα βομβαρδισμένα σπίτια και κτίρια δείχνουν τις συνέπειες του πολέμου στην ζωή των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών που ζουν εδώ», σημείωσε ο Βόπκε Χέκστρα.

The bombed-out houses and buildings illustrate the impact the war has had on the lives of the men, women and children who live here. These acts cannot go unpunished. The Netherlands is committed to establish the truth and achieve justice. 2/3 pic.twitter.com/V8PXrBrNrN

— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) May 10, 2022