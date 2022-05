Έλον Μασκ: Δηλώνει έτοιμος να «υποδεχθεί» ξανά τον Τραμπ στο twitter

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ δηλώνει έτοιμος να ανατρέψει την απόφαση με την οποία το twitter είχε αποκλείσει από τον χώρο του τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μασκ προχώρησε στην εν λόγω δήλωση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης («Future of the Car») που διοργάνωσαν οι Financial Times.

«Νομίζω ότι ήταν μια ηθικά κακή απόφαση […] Νομίζω ότι δεν ήταν σωστό να αποκλειστεί ο Ντόναλντ Τραμπ, νομίζω ότι ήταν λάθος… Αποξένωσε μεγάλο μέρος της χώρας (σ.σ. των ΗΠΑ) και δεν είχε ως αποτέλεσμα τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ να μην έχει φωνή», δήλωσε συγκεκριμένα ο Μασκ που οδεύει πια στο να γίνει ο νέος ιδιοκτήτης του twitter.

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr