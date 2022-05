Μάικ Τάισον: Πώς γλίτωσε τις κατηγορίες για το χτύπημα στον συνεπιβάτη του

Να μην ασκήσουν ποινική δίωξη στον θρύλο της πυγμαχίας Μάικ Τάισον για το περιστατικό στο οποίο εμφανίζεται να γρονθοκοπεί συνεπιβάτη του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φραντσίσκο τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές Αρχές.

Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας San Mateo δήλωσε ότι έκλεισε την υπόθεση και αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη λαμβάνοντας υπόψιν «τις συνθήκες γύρω από την αντιπαράθεση».

Μεταξύ άλλων οι Αρχές συνυπολόγισαν την συμπεριφορά του θύματος πριν το ξέσπασμα του Τάισον καθώς και το αίτημα των δύο πλευρών να μην κινηθούν νομικά. Η αστυνομία ανέφερε μάλιστα ότι το θύμα είχε δώσει ελάχιστες λεπτομέρειες για τον καβγά και αρνήθηκε να συνεργαστεί για την έρευνα.

Μετά την απόφαση των Αρχών οι δικηγόροι του πρώην πυγμάχου επαίνεσαν την εισαγγελία υπογραμμίζοντας ότι έκανε «προσεκτική, επιμελή και επαγγελματική δουλειά».

Όλα συνέβησαν στις 20 Απριλίου όταν βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το ΤΜΖ έδειχνε τον Τάισον να χτυπά επανειλημμένα τον άγνωστο άνδρα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα εκείνος να αιμορραγεί.

Οι εκπρόσωποι του Τάισον δήλωσαν ότι ο πυγμάχος ήταν στην πτήση με «έναν επιθετικό επιβάτη που άρχισε να τον παρενοχλεί ενώ ισχυρίστηκαν ότι του πέταξε και ένα μπουκάλι με νερό ενώ εκείνος βρισκόταν στη θέση του».

