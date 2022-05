Ρωσία: Δραπέτευσε η αρχηγός των Pussy Riot

Η Αλιόχινα μεταμφιέσθηκε σε υπάλληλο εταιρείας διανομών για να βγει από το διαμέρισμά της στη Μόσχα, που βρισκόταν υπό παρακολούθηση. Φίλη της την οδήγησε στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Χάρη σε συμμάχους της στην Ισλανδία εξασφάλισε ταξιδιωτικό έγγραφο από χώρα της Ε.Ε., το οποίο της έδωσε τη δυνατότητα να περάσει τα σύνορα προς τη Λιθου-ανία. Σήμερα βρίσκεται στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. [via The New York Times]