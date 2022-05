Ουκρανία: Υπερασπιστής στο Αζοφστάλ ζητεί βοήθεια από τον Έλον Μασκ

Ο διοικητής των πεζοναυτών που βρίσκονται οχυρωμένοι στην πολιορκούμενη από Ρώσους χαλυβουργία Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, απηύθυνε έκκληση στον δισεκατομμυριούχο της SpaceX, Έλον Μασκ, να τους βοηθήσει να απομακρυνθούν.

Πολλοί άμαχοι διασώθηκαν από το εργοστάσιο την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο συμφωνίας με τη Ρωσία, αλλά δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τη Μόσχα για να επιτραπεί η έξοδος εκατοντάδων μαχητών, μερικοί από τους οποίους τραυματίστηκαν, μετά από εβδομάδες βομβαρδισμών.

«Οι άνθρωποι του @elonmusk λένε ότι έρχεσαι από άλλον πλανήτη για να μάθεις στους ανθρώπους να πιστεύουν στο αδύνατο. Οι πλανήτες μας είναι ο ένας δίπλα στον άλλο, καθώς ζω εκεί όπου είναι σχεδόν αδύνατο να επιβιώσω», έγραψε στο Twitter ο διοικητής των πεζοναυτών Σέρχιι Βολίνα.

«Βοηθήστε μας να φύγουμε από το Άζοφσταλ προς μια χώρα διαμεσολάβησης. Εάν όχι εσείς, τότε ποιος; Δώστε μου μια υπόδειξη».

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.

— Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022