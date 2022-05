Σλοβενία: Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο – Αρκετοί αγνοούμενοι

Αρκετοί άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι μετά την έκρηξη σήμερα σε χημικό εργοστάσιο στη Σλοβενία, ενώ 20 εργάτες τραυματίστηκαν εκ των οποίων δυο σοβαρά, σύμφωνα με τη διεύθυνση του εργοστασίου και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Το ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στις εγκαταστάσεις του ομίλου Melamin που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Κοτσέβιε (νοτιοανατολικά), 60 χλμ. από τη σλοβενική πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα.

«Μια δεξαμενή εξερράγη» για αδιευκρίνιστο λόγο, εξήγησε ο αρχηγός της πυροσβεστικής Λέον Μπέχιν, όταν ρωτήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης.

«Δεν έχουμε νέα από αρκετούς ανθρώπους», δήλωσε ο διευθυντής του εργοστασίου Σρέκο Στέφανιτς, διευκρινίζοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν απασχολούνταν στο εργοστάσιο.

An explosion and fire broke out at the Melamin chemical plant in Slovenia, injuring more than 20 people pic.twitter.com/a9QWBhf5l9

— MEZMORISED✨ (@MezmorisedJay) May 12, 2022