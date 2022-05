Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Σολτς για την Ουκρανία – Τι ζήτησε ο καγκελάριος της Γερμανίας

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε νωρίτερα σήμερα μακρά τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια της οποίας ζήτησε εκ νέου άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο καγκελάριος αναφέρει:

«Τρία πράγματα από τη σημερινή μακρά τηλεφωνική συνομιλία μου με τον Πούτιν: Πρέπει να υπάρξει το συντομότερο δυνατό κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο ισχυρισμός ότι εκεί κυβερνούν ναζί είναι λάθος. Και επισήμανα την ευθύνη της Ρωσίας για την παγκόσμια επισιτιστική κατάσταση».

Ο κ. Σολτς είχε προαναγγείλει την επικοινωνία με τον ρώσο πρόεδρο νωρίτερα σήμερα, όταν συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας του Ομοσπονδιακου Κοινοβουλίου. «Φυσικά, κάποια στιγμή θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο που θα πρέπει να υπάρξουν και πάλι διπλωματικές πρωτοβουλίες», δήλωσε και πρόσθεσε ότι στόχος είναι «να βρεθεί μια διέξοδος από αυτόν τον τρομερό πόλεμο με τους τρομερούς αριθμούς θυμάτων, τις καταστροφές και όλη τη ματαιότητα που φέρνει ο πόλεμος μαζί του».

Three points from my long phone call with #Putin today:

There must be a ceasefire in #Ukraine as quickly as possible.

The claim that Nazis are in power there is false.

And I also reminded him about Russia’s responsibility for the global food situation.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 13, 2022