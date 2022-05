ΗΠΑ: Ζητούν εξηγήσεις από την Τουρκία για τη θέση της σχετικά με την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τη θέση της Τουρκίας όσον αφορά την πιθανή ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα η υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδια για τις ευρωπαϊκές και τις ευρασιατικές υποθέσεις, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε λίγες ώρες πριν ότι η Άγκυρα δεν στηρίζει το αίτημα των δύο χωρών.

Μιλώντας με δημοσιογράφους, η Κάρεν Ντόνφριντ είπε ότι το θέμα θα συζητηθεί στη σύνοδο υπουργών του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί το Σαββατοκύριακο στο Βερολίνο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνομίλησε σήμερα με την πρωθυπουργό της Σουηδίας Μαγκνταλένα Άντερσον και τον Φινλανδό πρόεδρο Σαούλι Νιινίστο, σε ένα τηλεφώνημα που κράτησε λίγο πάνω από μισή ώρα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ο Φινλανδός πρόεδρος έγραψε στο Twitter ότι «παρουσίασε τα επόμενα βήματα της Φινλανδίας ενόψει της ένταξής» της στο ΝΑΤΟ και πρόσθεσε ότι η χώρα του «είναι βαθύτατα ευγνώμων απέναντι στις ΗΠΑ για τη στήριξη» που της παρέχουν.

A joint phone call with @POTUS @JoeBiden and @SwedishPM Magdalena Andersson. We shared a deep concern over Russia’s war on Ukraine. I went through Finland’s next steps towards NATO membership. Finland deeply appreciates all the necessary support from the US.

— Sauli Niinistö (@niinisto) May 13, 2022