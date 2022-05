Τουρκικά F-16: Μπαράζ επιστολών στο Κογκρέσο από επτά οργανώσεις ενάντια σε μια συμφωνία

Με επιστολές που απέστειλαν στους επικεφαλής των Επιτροπών Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας (United States Senate Committee on Foreign Relations) και της Βουλής των Αντιπροσώπων (House Affairs Committee), επτά αμερικανικές οργανώσεις (Ελλήνων, Εβραίων, Κυπρίων, Κούρδων, Αρμενίων κ.ά.) ζητούν να μην προχωρήσουν οι συμφωνίες για την αναβάθμιση των τουρκικών F-16 από τις ΗΠΑ και για την πώληση νέων.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα (WSJ, Bloomberg), η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν παρουσιάζεται να έχει ζητήσει από μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ να δουν θετικά την προοπτική αναβάθμισης του στόλου των τουρκικών F-16, ενώ και η Άγκυρα από την πλευρά της κάνει λόμπιγνκ σε μια προσπάθεια να πείσει τα μέλη του Κογκρέσου να δώσουν το πράσινο φως όχι μόνο για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων F-16 αλλά και για την πώληση δεκάδων νέων τέτοιου τύπου μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία.

Συνολικά επτά οργανώσεις των ΗΠΑ έρχονται ωστόσο τώρα, έπειτα από πρωτοβουλία και υπό τον συντονισμό του Εντι Ζεμενίδη και του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), να ζητήσουν να μην προχωρήσουν αυτές οι συμφωνίες με επιστολές τους προς τις αρμόδιες Επιτροπές Εξωτερικών Σχέσεων των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου.

Οι σχετικές επιστολής απευθύνονται στους Γερουσιαστές Μπομπ Μενέντεζ, Τζέιμς Ρις, Τζακ Ριντ και Τζιμ Ίνχοφ, και στους βουλευτές Γκρέγκορι Μικς, Μάικλ ΜακΚόλ, Ανταμ Σμιθ και Μάικ Ρότζερς.

Πιο συγκεκριμένα, οι οργανώσεις που απέστειλαν σχετικές επιστολές είναι οι:

Hellenic American Leadership Council – HALC

American Jewish Committee – AJC

International Coordinating Committee – Justice for Cyprus (PSEKA)

American Friends of Kurdistan

Armenian National Committee of America

Middle East Forum

In Defense of Christians

Αναφορικά με το περιεχόμενο τώρα των εν λόγω επιστολών, οι οργανώσεις υποστηρίζουν πως η συμφωνία για τα F-16 δεν πρέπει να προχωρήσει καθώς η Τουρκία δεν έχει κάνει καμία κίνηση που να αλλάζει όλα εκείνα που είχαν οδηγήσει στον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35 και στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της μέσω του νόμου για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής CAATSA.

«Παρά τις κυρώσεις και την αποβολή της από το πρόγραμμα των F-35, η Τουρκία παραμένει αμετανόητη ως προς την κατάσταση που οδήγησε σε αυτές τις κυρώσεις – την απόκτηση των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400», σημειώνει στην επιστολή του Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC).

«Η Τουρκία χρησιμοποιεί αμερικανικής κατασκευής F-16 εναντίον της Ελλάδας που είναι σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ. Με ανησυχητική συχνότητα αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία με αμερικανικής κατασκευής F-16, προβαίνοντας σε παραβιάσεις του εναέριου χώρου της και σε παράνομες υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά», συνεχίζει ο Έντι Ζεμενίδης, στην επιστολή του εκ μέρους του HALC, αναφέροντας μάλιστα και συγκεκριμένα στοιχεία για τις συνολικά 168 τουρκικές παραβιάσεις και τις 42 υπερπτήσεις που σημειώθηκαν μέσα σε μια ημέρα, στις 27 Απριλίου.

«Η Τουρκία ρισκάρει κατά τρόπο απερίσκεπτο να προκαλέσει έναν πόλεμο εντός του ΝΑΤΟ», σύμφωνα με τον κ. Ζεμενίδη, ο οποίος από την πλευρά του στέλνει παράλληλα και το μήνυμα πως ενδεχόμενες νέες πωλήσεις αμερικανικών οπλικών συστημάτων στην Τουρκία υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομεύσουν τα συμφέροντα που το ίδιο το αμερικανικό Κογκρέσο έχει αναγνωρίσει και θεμελιώσει μέσω του Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act του 2019 and the US-Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act του 2022.

«Η πώληση νέων F-16 και κιτ αναβάθμισης των εν λόγω μαχητικών στην Τουρκία θα υπονόμευε τον αμερικανικό νόμο, τις αμερικανικές αξίες και τα αμερικανικά συμφέροντα. Η Τουρκία έχει ήδη χρησιμοποιήσει τον υπάρχοντα στόλο αμερικανικών F-16 για να παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο» ενώ παράλληλα υπάρχουν και ανησυχίες γύρω από την προοπτική της «συνύπαρξης» των F-16 με τους ρωσικούς S-400, σημειώνει στη δική της επιστολή η Τζούλι Ρέιμαν της American Jewish Committee.

«Εάν η Τουρκία είχε αλλάξει τη συμπεριφορά της ανταποκρινόμενη στις συνέπειες που αντιμετώπισε έπειτα από την αγορά των ρωσικών S-400, ίσως να μπορούσαμε να καταλάβουμε αυτό που μοιάζει με αλλαγή πολιτικής από την πλευρά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η Τουρκία ωστόσο δεν έχει αλλάξει συμπεριφορά. Στην πραγματικότητα, η συμπεριφορά της έγινε ακόμη χειρότερη», σημειώνει στη δική του επιστολή ο πρόεδρος της International Coordinating Committee Justice for Cyprus, Φίλιπ Κρίστοφερ, επικαλούμενος μεταξύ άλλων και τις τελευταίες εξελίξεις και στο Κυπριακό, όπου η Τουρκία υπονομεύει πλέον και την αμερικανική πολιτική για την επανένωση του νησιού.

«Η Τουρκία έχει αποδείξει επανειλημμένως ότι χρησιμοποιεί όπλα αμερικανικής κατασκευής για να απειλεί εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες όπως είναι οι Κούρδοι στην Τουρκία, το Ιράκ και τη Συρία… Στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, ο τουρκικός στρατός έχει παραβιάσει τα σύνορα ιδρύοντας μόνιμες στρατιωτικές βάσεις και φυλάκια. Σας προτρέπω να εξετάσετε τον μακρύ κατάλογο των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτού εγκρίνετε οποιαδήποτε πώληση όπλων. Σας ενθαρρύνω να θέσετε αυστηρές προϋποθέσεις για τέτοιες συμφωνίες, όπως την απελευθέρωση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς, του Οσμάν Καβαλά και άλλων που βρίσκονται στη φυλακή σήμερα. Σας προτρέπω να διασφαλίσετε ότι η Τουρκία δεν χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα για να επεκτείνει τα σύνορά της στη βορειοανατολική Συρία και στην περιοχή του Κουρδιστάν. Οι ενέργειές της δεν έχουν αλλάξει. Ως εκ τούτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να την επιβραβεύουν με αμερικανικά όπλα», γράφει στη δική του επιστολή ο Diliman Abdulkader, πρόεδρος της οργάνωσης American Friends of Kurdistan.

«Η Τουρκία έχει ήδη χρησιμοποιήσει τα υπάρχοντα οπλικά της συστήματα για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον χριστιανών και άλλων εθνοθρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία, το Ιράκ, την Αρμενία και την ανατολική Μεσόγειο», σημειώνει από την πλευρά του ο Richard Ghazal της οργάνωσης In Defense of Christians.

«Η Τουρκία έχει γίνει ένα αυταρχικό κράτος με έντονες συμπάθειες προς τους ισλαμιστές, υπό τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν… Η συμπάθειά του για τον ισλαμισμό σημαίνει ότι η Τουρκία είναι πλέον ένας από τους πιο επικίνδυνους παγκοσμίως προαγωγούς μιας τοξικής ισλαμιστικής ιδεολογίας», γράφει ο Clifford V. Smith του Middle East Forum, υπενθυμίζοντας παράλληλα και τις αποσταθεροποιητικές κινήσεις της Τουρκίας στη Λιβύη.

«Ζητάμε να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε αμερικανική πώληση όπλων στην Άγκυρα θα συνοδεύεται από εγγυήσεις ότι ποτέ δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα των ΗΠΑ εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων, Ελλήνων, Κυπρίων, Κούρδων ή αμάχων εντός των τουρκικών συνόρων», σημειώνει από την πλευρά του ο Aram Hamparian της Armenian National Committee of America.

