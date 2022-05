Ο πρόεδρος της Φινλανδίας ενημέρωσε τον Πούτιν για τα σχέδια ένταξης στο ΝΑΤΟ

Επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ο Φινλανδός ομόλογός του, Σαούλι Νιινίστο, κατά την οποία, όπως αναφέρει το Ελσίνκι, τον ενημέρωσε για την πρόθεση της Φινλανδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Νιινίστο έκανε λόγο για μια «άμεση και ευθεία συζήτηση, χωρίς εντάσεις, η αποφυγή των οποίων θεωρήθηκε πολύ σημαντική. Η επικοινωνία έγινε με πρωτοβουλία της φινλανδικής πλευράς.

Σε ανακοίνωση του Ελσίνκι, μεταξύ άλλων, τονίζεται πως ο Φινλανδός πρόεδρος διεμήνυσε στον Πούτιν πως «οι κινήσεις της Ρωσίας το 2021, με στόχο να αποτρέψουν πιθανή ένταξη χωρών στο ΝΑΤΟ, αλλά και η εισβολή στην Ουκρανία, έχουν αλλάξει θεμελιωδώς το περιβάλλον ασφαλείας της χώρας». Ο πρόεδρος Νιινίστο ανακοίνωσε ότι το Ελσίνκι θα αποφασίσει για την ένταξη του τις επόμενες ημέρες.

I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations.https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9

— Sauli Niinistö (@niinisto) May 14, 2022