Ουκρανία: Η πρώτη δίκη για εγκλήματα πολέμου – Ομολόγησε την ενοχή του 21χρονος Ρώσος

Ένας 21χρονος Ρώσος στρατιώτης ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία ενός 62χρονου αμάχου στη βορειοανατολική Ουκρανία στην πρώτη δίκη για εγκλήματα πολέμου της σύγκρουσης.

Περιφερειακό δικαστήριο του Κιέβου συνεδρίασε την Τετάρτη για να ξεκινήσει την ακρόαση της πρώτης δίκης για εγκλήματα πολέμου κατά του Βαντίμ Σισιμάριν, ο οποίος συμμετείχε στην εισβολή της Μόσχας στις 24 Φεβρουαρίου – μια υπόθεση τεράστιας συμβολικής αξίας για την Ουκρανία.

Ο 21χρονος Ρώσος διοικητής αρμάτων μάχης που κρατείται στην Ουκρανία κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 62χρονου πολίτη στο χωριό Chupakhivka της βορειοανατολικής Ουκρανίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Στο δικαστήριο ομολόγησε την ενοχή του. Εάν καταδικαστεί, ο Σισιμάριν αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Οι εισαγγελείς της Ουκρανίας δήλωσαν ότι ο Σισιμάριν και τέσσερις άλλοι Ρώσοι στρατιωτικοί πυροβόλησαν και έκλεψαν ένα ιδιόκτητο αυτοκίνητο για να διαφύγουν αφού η ομάδα τους έγινε στόχος των ουκρανικών δυνάμεων.

Στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι ο Σισιμάριν έλαβε εντολή από άλλο στρατιώτη να σκοτώσει τον πολίτη για να τον αποτρέψει από το να αναφέρει την παρουσία των Ρώσων. Πυροβόλησε αρκετές φορές μέσα από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου με ένα τουφέκι στο κεφάλι του αμάχου. Ο πολίτης πέθανε επί τόπου.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας κατηγόρησε τη Ρωσία για θηριωδίες και βαρβαρότητα εναντίον αμάχων κατά τη διάρκεια της εισβολής και είπε ότι έχει εντοπίσει περισσότερα από 10.000 πιθανά εγκλήματα πολέμου.

Η Ρωσία αρνήθηκε ότι στόχευσε αμάχους ή εμπλοκή σε εγκλήματα πολέμου και κατηγόρησε το Κίεβο ότι τους σκηνοθετεί για να σπιλώσει τις δυνάμεις της.

⚡️ Russian soldier pleads guilty to killing civilian in Sumy Oblast.

Vadim Shishimarin, 21, is the first Russian soldier standing trial in Ukraine for war crimes. ????

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 18, 2022