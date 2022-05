Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν καλύπτουν τα πρόσωπα των τηλεπαρουσιαστριών

Οι Ταλιμπάν έδωσαν εντολή στις παρουσιάστριες της Αφγανικής τηλεόρασης να καλύπτουν τα πρόσωπά τους, όταν βρίσκονται στον «αέρα». Μόλις δύο εβδομάδες πριν, απείλησαν ότι θα τιμωρήσουν τις γυναίκες που δεν φορούν μπούρκα δημοσίως.

Στο Αφγανιστάν, οι περιορισμοί για τις γυναίκες αυστηροποιούνται. Απαγορεύεται να ταξιδεύουν χωρίς τη συνοδεία ανδρών συγγενών τους, ενώ τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν δέχονται πλέον κορίτσια.

Το νέο διάταγμα δέχεται πύρα στο Twitter, με πολλούς να το αποκαλούν ως ένα ακόμη βήμα των Ταλιμπάν για την προώθηση του εξτρεμισμού.

#AFG A powerful message from an Afghan woman (TOlo TV Host) that needs reflection: This is me, Yalda Ali, a woman -on verge of being eliminated by the Prevention of Vice and Promotion of Virtue. We are required to appear like this, hereafter. @bsarwary pic.twitter.com/Gjjhgm0wJf

— Wali Arian (@waliarian) May 19, 2022