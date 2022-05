Ρωσία: Νέες βάσεις στα δυτικά ως απάντηση στην επέκταση του ΝΑΤΟ

Στη δημιουργία βάσεων και τον σχηματισμό νέων στρατιωτικών μονάδων προχωρά η Ρωσία στα δυτικά της σύνορα, επικαλούμενη απειλές μετά τα αιτήματα Φινλανδίας και Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου, μέχρι το τέλος του έτους, η Ρωσία θα σχηματίσει 12 στρατιωτικές μονάδες και υπομονάδες στα δυτικά της χώρας λόγω νέων απειλών.

Ο Σόιγκου κατονόμασε μεταξύ των απειλών τα αιτήματα της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία λαμβάνει «επαρκή αντίμετρα».

#BREAKING Moscow to create military bases in western Russia in response to NATO expansion: minister pic.twitter.com/gKb70MEZRm

— AFP News Agency (@AFP) May 20, 2022