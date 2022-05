Βαϊόλα Ντέιβις: Οι streaming υπηρεσίες έχουν ανοίξει πόρτες για κοινότητες που ήταν για πολύ καιρό κλειστές

«Οι streaming υπηρεσίες έχουν ανοίξει πόρτες για κοινότητες που ήταν για πολύ καιρό κλειστές έξω από το Χόλιγουντ», είπε η – βραβευμένη με Όσκαρ – ηθοποιός Βαϊόλα Ντέιβις την Πέμπτη κατά τη διάρκεια του 75ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Ωστόσο, όπως δήλωσε, χρειάζεται περισσότερη φαντασία γύρω από ρόλους μαύρων ηθοποιών.

Η δημοφιλής ηθοποιός, που αυτό το χρονικό διάστημα παρακολουθούμε στην τηλεοπτική σειρά «The First Lady» στον ρόλο της Μισέλ Ομπάμα, παραδέχθηκε ότι ακόμα και το επιτυχημένο σόου «How to Get Away With Murder» στο οποίο πρωταγωνίστησε, έχει δημιουργήσει μόνο εύθραστη δυναμική για τις μαύρες ηθοποιούς στη βιομηχανία ψυχαγωγίας.

«Γνωρίζω ότι όταν έφυγα από το “How to Get Away With Murder” – δεν βλέπω πολλές μαύρες γυναίκες σε μεγάλους τηλεοπτικούς ρόλους, ούτε στις υπηρεσίες streaming», είπε για τη σειρά που την έκανε την πρώτη μαύρη ηθοποιό που κερδίζει Emmy. Ακόμα και με μια σειρά από βραβεία που απέσπασε, η Ντέϊβις δήλωσε ότι εξακολουθούσε να είναι συγκρατημένη από την περιορισμένη φαντασία της βιομηχανίας για το ποιος μπορεί να υποδυθεί τολμηρούς ρόλους.

«Αν ήθελα να υποδυθώ μια μητέρα της οποίας ο γιος ήταν μέλος συμμορίας και ο οποίος πέθανε σε πυροβολισμούς, μπορώ να το κάνω. Αν υποδυθώ τη γυναίκα που επιδίωκε έναν νέο τρόπο ζωής με το να ταξιδεύει στη Νίκαια και να κοιμάται με πέντε άνδρες στην ηλικία των 56 ετών τους φαίνεται υπερβολικό».

«Πρέπει να αγωνιστείς»

Το Netflix, που χαιρετίζεται εδώ και καιρό ως πρωταθλητής του streaming όσον αφορά ένα πιο ποικιλόμορφο περιβάλλον, πρόσφατα έχασε συνδρομητές για πρώτη φορά σε περισσότερο από μια δεκαετία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εργαζομένων και περικοπών δαπανών.

Μια έρευνα του 2021 σχετικά με το περιεχόμενο του Netflix έδειξε ότι το 52% των σειρών και ταινιών της πλατφόρμας είχαν γυναίκες στους πρωταγωνιστικούς ρόλους κυρίως τηλεοπτικών προγραμμάτων και περισσότερες από μια στις τρεις προέρχονταν από υποεκπροσωπούμενες ομάδες – ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τον κινηματογράφο.

Η Ντέιβις κέρδισε Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 2017 για την ταινία «Fences» με τον Ντένζελ Ουάσιγκτον και έλαβε τρεις παραπάνω υποψηφιότητες συμπεριλαμβανομένης αυτής του Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Η Θρυλική Μα Ρέινι», η οποία κυκλοφόρησε και στο Netflix μετά από μια σύντομη προβολή στις αίθουσες του σινεμά.

«Βλέπω ότι υπάρχει ποσότητα: 400 σειρές και υπηρεσίες streaming. Αλλά όσον αφορά την αφήγηση που είναι τόσο εκτεταμένη όσο η φαντασία κάποιου, αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα… πρέπει να παλέψεις γι’αυτές τις ιστορίες», δήλωσε η ηθοποιός στις Κάννες.

Με πληροφορίες από το France 24